Sensi, arriva la prima mossa della Fiorentina. Questa la richiesta dell’Inter

Il club viola non molla il centrocampista e fa la prima mossa e l'Inter fissa il prezzo

Stefano Sensi è in cerca di rilancio. Dopo una stagione tormentata a causa di numerosi infortuni, l'ultimo gli ha fatto saltare l'Europeo, il centrocampista nerazzurro è pronto a lasciarsi alle spalle un anno difficile. Il giocatore ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza per iniziare in anticipo il ritiro ad Appiano. Simone Inzaghi è intenzionato a rilanciarlo, ma la Fiorentina da tempo ha messo nel mirino il nerazzurro.