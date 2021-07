Sky – Inzaghi martella, l’Inter corre e suda: “Arrivano buone notizie da Sensi”

Doppio allenamento per l'Inter di Simone Inzaghi, che corre e suda sotto il sole di Appiano Gentile per preparare la stagione 2021-22

Doppio allenamento previsto anche per domani, quando poi la squadra, in serata, guarderà insieme la finale tra Italia e Inghilterra. In attesa dei colpi di mercato, intanto, Simone Inzaghi può sorridere: come riporta Sky Sport, infatti, migliorano le condizioni fisiche di Stefano Sensi, che, dopo aver rinunciato a qualche giorno di vacanza per essere pronto il prima possibile dopo l'infortunio accusato in Nazionale prima degli Europei, alterna sedute di allenamento individuali al lavoro con la squadra.