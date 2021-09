Inter al bivio: perdite superiori ai 200 milioni, ottavi di Champions decisivi

I nerazzurri hanno conquistato un solo punto nelle prime due gare europee: il passaggio del turno ora è a rischio

Fabio Alampi

Rimettersi in carreggiata e centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League per recuperare prestigio internazionale e scacciare quella che sembra essere diventata una maledizione. Ma anche - e soprattutto - per dare respiro al bilancio societario: l'Inter, dopo le prime due gare europee, si ritrova nella situazione di dover necessariamente vincere le prossime gare. La Gazzetta dello Sport spiega l'importanza finanziaria del passaggio del turno:

"Da Luciano Spalletti a Simone Inzaghi, passando per il biennio contiano, nessun allenatore ha ancora estirpato il problema e passato la prima fase di Coppa. Il vero guaio, però, è che così per strada si perde un fiume di denaro, preziosissimo sempre, figurarsi in questo momento di secche".

Champions decisiva per i conti

"Il vero guaio, però, è che così per strada si perde un fiume di denaro, preziosissimo sempre, figurarsi in questo momento di secche. I ricavi Champions sono la fonte di sostentamento primario visto che Suning, travolto da gravi problemi in patria, ha definitivamente chiuso i rubinetti: per ridurre i rischi di nuove vendite dolorose dopo Hakimi e Lukaku, occorre quindi rompere il salvadanaio europeo.

[...] Adesso la squadra è di fronte a un bivio: di qua la mancata qualificazione che porterebbe un sanguinoso danno economico, di là il passaggio agli ottavi che porterebbe una ventina di milioni, balsamo su conti in peggioramento. Oggi, infatti, il Cda confermerà le perdite ingenti del 2020-2021, ben superiori ai 200 milioni. Una cifra non troppo distante dal -209 annunciato dalla Juve. Allo stesso tempo, prospetterà una situazione finanziaria che, guardando al futuro, è in miglioramento grazie al ritorno degli incassi da stadio, all’effetto benefico delle cessioni di Lukaku-Hakimi e al prestito da 275 milioni del fondo Oaktree".

Quanto vale la Champions

"Nella peggiore delle ipotesi, da questa campagna europea l'Inter tirerà su 45 milioni circa: è la somma della quota di partecipazione, dei denari derivanti dal ranking storico e dalle due fette di market pool, una relativa al piazzamento nell'ultimo campionato e una legata ai risultati in Champions. Ma arrivare per la prima volta agli ottavi dopo 10 interminabili anni farebbe lievitare quella cifra fino a 65 milioni. Non sono certo calcoli esatti al millesimo, viste le tante varianti in ballo, ma vanno comunque considerati i 9,6 milioni garantiti per il passaggio del turno, più una ulteriore quota di market pool e i probabili incassi da stadio, voce volubile in questa nuova era.

[...] In ogni caso, nelle prossime 4 gare i nerazzurri si giocheranno la possibilità di allargare lo sguardo oltre l'orizzonte: se il ballo continuasse, in palio ci sarebbe una vagonata di milioni. Ad esempio, un'ipotetica Inter sul tetto d'Europa porterebbe circa 115 milioni, vertigine che oggi pare lontanissima".