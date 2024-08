BERENBRUCH

"Nato a Milano nel 2005, Thomas Berenbruch non ha ancora alcun tipo di esperienza tra i professionisti. Ma le sue prodezze in Primavera - traducibili in 9 gol e 10 assist - hanno fatto stropicciare gli occhi non solo a Cristian Chivu, che fino a qualche mese fa guidava i giovani nerazzurri, ma anche a Bernardo Corradi che l'ha subito convocato con l'Italia Under 19. Berenbruch gioca da mezzala e per l'elevata tecnica può essere anche avanzato nello schieramento. Il suo idolo è Mkhitaryan e non è un caso che in campo cerchi proprio di ispirarsi a lui".