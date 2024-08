Inzaghi: “Tre grandi acquisti, felice del rinnovo di Lautaro. Mercato? Probabilmente dovremo prendere…”

LE RIVALI SCUDETTO - “Non ce n’è una in particolare, le squadre si stanno rinforzando e a me non piacciono le griglie. Penso che tutti i miei colleghi, chi lo dichiara e chi no, punteranno al titolo”.

GLI OBIETTIVI STAGIONALI - “Quello che abbiamo fatto nelle ultime stagioni. Due anni fa siamo arrivati fino alla finale di Champions, l’anno scorso e il primo anno ci siamo fermati agli ottavi ma abbiamo visto un’Inter che ci ha provato fino alla fine a fare un percorso europeo nel migliore dei modi. In Champions tutti gli anni incontri le squadre migliori d’Europa che hanno budget diversi dai nostri, però ci saranno tantissime squadre attrezzate come le italiane, non dimentichiamole. Quest’anno si può arrivare a 68/69 partite, poi calcolando che abbiamo tanti giocatori in nazionale le partite potrebbero essere anche di più per loro. Quest’anno ci sarà anche il Mondiale per Club a fine stagione, la preparazione è stata un po’ più dura e abbiamo avuto tanti scaglionamenti tra giocatori che erano agli Europei e non, ma abbiamo avuto grandissima disponibilità da parte di tutti”.