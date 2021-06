Zhang, rinnovo ai dirigenti e poi Cina. “Non sarà ad Appiano per il raduno”

La notizia del giorno in casa Inter è che Zhang ha offerto il rinnovo a tutta la dirigenza. Il presidente nerazzurro presto volerà in Cina

La notizia del giorno in casa Inter è la proposta di Zhang di mantenere intatta la dirigenza nerazzurra, con un'offerta di prolungamento di contratto per Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden fino al 2024, data ultima per Suning per restituire i 275 mln ottenuti come finanziamento da Oaktree.

"La notizia era nell’aria, soprattutto dal momento in cui la dirigenza aveva deciso di accettare il piano prospettato da Steven Zhang a fine maggio, quello che invece non aveva convinto Conte. Venerdì il presidente - che con dieci giorni di ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia, presto tornerà in Cina (per questioni di quarantena in patria, non potrà tornare a Milano per l’8 luglio, giorno del raduno e della presentazione di Simone Inzaghi) - ha parlato con la dirigenza e ha comunicato loro la volontà di tenerli con sé, annunciando di voler rinnovare a tutti il contratto. Un atto importante per mostrargli la propria fiducia all’alba di un’estate complicata", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport. Marotta e Ausilio, in particolare, dovranno chiudere la sessione con un importante attivo e, per questo, l'addio di Hakimi appare l'opzione più scontata.