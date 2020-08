SM: “Inter, Conte in finale si affida ai soliti 11: la formazione. E arriva un’ottima notizia”

E’ la vigilia della notte che l’Inter sta aspettando da dieci anni: la finale di Europa League di domani sera è un’occasionissima per il club nerazzurro per riportare in bacheca un trofeo internazionale. Antonio Conte, riporta SportMediaset, si affiderà sempre ai soliti undici anche con il Siviglia: Handanovic in porta, Godin, De Vrij e Bastoni in difesa. Esterni D’Ambrosio e Young, in mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini. In avanti, ovviamente Lautaro Martinez e Lukaku. Ci sono buone sensazioni poi per il recupero record di Alexis Sanchez, pronto ad essere a disposizione per la gara nel caso ce ne fosse bisogno.