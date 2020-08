Inter-Siviglia, Sanchez si allena sul campo e sorride sui social

Ha postato un sorriso accanto alla parola training. Che sia ottimismo in vista della finale di Europa League contro il Siviglia? Alexis Sanchez si è procurato un risentimento ai flessori nella gara contro il Bayer Leverkusen e sta provando a recuperare per esserci, per essere a disposizione almeno per uno stralcio di gara, per aiutare i compagni in caso servisse. Training ha semplicemente scritto in un post e c’è una faccina che sorride a fare da contorno. La foto è quella di lui che si allena in campo, con il pallone tra i piedi.