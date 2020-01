Inter-Cagliari, probabili formazioni: debutto per Young, un solo ballottaggio per Conte

Lunch match per l’Inter di Antonio Conte, che ospita a San Siro il Cagliari. Per i nerazzurri, reduci dal deludente pareggio di Lecce e da quattro “X” nelle ultime sei gare, la grande occasione per tornare alla vittoria e per rilanciare la propria rincorsa alla Juventus capolista. Scelte quasi obbligate per Antonio Conte, costretto a fare i conti con diverse assenze a centrocampo: con Brozovic e Gagliardini non al meglio e con Vecino ormai ai margini del progetto, spazio al trio composto da Barella, Borja Valero e Sensi. Sulla destra, complice la squalifica di Candreva e con Lazaro volato a Newcastle, spazio dal primo minuto al nuovo arrivo Ashley Young, pronto per il debutto davanti ai suoi nuovi tifosi. Un solo dubbio per il tecnico nerazzurro, che deve scegliere uno tra Godin e Bastoni per completare il terzetto difensivo insieme a Skriniar e de Vrij.