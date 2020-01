Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: debutto di Young, c’è Bastoni. Biraghi a sinistra

Nel mezzo di voci di mercato che accendono la fantasia di tutto il popolo interista, l’Inter di Antonio Conte scende in campo contro il Cagliari in una partita fondamentale per coltivare ancora il sogno Scudetto. L’allenatore nerazzurro, complici le tante defezioni nella zona centrale del campo, getta subito nella mischia il nuovo acquisto Ashley Young, che agirà sulla destra, con Biraghi a sinistra. In difesa, dopo il gol di Lecce, Alessandro Bastoni partirà titolare. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 15 Young, 23 Barella, 20 Borja Valero, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 99 Simeone.

A disposizione: 1 Rafael, 90 Olsen, 3 Mattiello, 8 Cigarini, 14 Birsa, 22 Lykogiannis, 29 Castro, 37 Gagliano, 38 Porru.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Prete, Bresmes.

Quarto Uomo: Pezzuto.

VAR e Assistente VAR: Banti, Ranghetti.