UFFICIALE – Inter-Cagliari, le formazioni: finalmente Sanchez! Chance per Lazaro e Dimarco

Da Suning diktat chiaro: guai a snobbare la Coppa Italia. Lo stesso pensiero lo ha Antonio Conte, che avrà preparato la gara di stasera contro il Cagliari con la sua cura maniacale dei dettagli. Qualche variazione del tecnico rispetto alla formazione canonica: Ranocchia fa rifiatare De Vrij, mentre sulle fasce grande chance per Lazaro e Dimarco. In avanti, insieme all’insostituibile Lukaku, rientra finalmente Alexis Sanchez. Politano, in direzione Roma, e Vecino, ufficialmente sul mercato, nemmeno in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Borja Valero, 21 Dimarco; 7 Sanchez, 9 Lukaku.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 12 Sensi, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 29 Castro, 4 Nainggolan; 9 Cerri.

A disposizione: 1 Rafael, 28 Cragno, 6 Rog, 8 Cigarini, 10 Joao Pedro, 14 Birsa, 15 Klavan, 33 Pellegrini, Simeone.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Paganessi, Imperiale.

Quarto Uomo: Marini.

VAR e Assistente VAR: Di Paolo, Lo Cicero.