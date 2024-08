Henrikh Mkhitaryan apre il suo terzo anno in nerazzurro. Il centrocampista armeno è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Lecce. "Ho vissuto due anni perfetti e bellissimi con l’Inter, come squadra abbiamo sempre lavorato per crescere dentro e fuori dallo spogliatoio e lo faremo anche quest’anno dando una mano ai nuovi acquisti per migliorare ancora di più il nostro gioco e centrare nuovi obiettivi insieme".