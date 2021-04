Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Darmian in difesa, c’è Gagliardini

Inter-Sassuolo è come una finale per i nerazzurri. Conte sceglie Darmian e Gagliardini al posto di Bastoni e Brozovic

"Come una finale". Un motto che circola, che serpeggia tra i volti di un popolo che vive con trepidazione queste ultime giornate di campionato. Perché sì, Inter-Sassuolo è per i nerazzurri come una finale. Andare a +11 sul Milan a 9 giornate dalle fine, infatti, vorrebbe dire cucirsi quantomeno metà tricolore sul petto. Una 'finale' che Conte dovrà affrontare senza due pedine importanti come Bastoni e Brozovic, squalificati. Al loro posto, in difesa ci sarà Darmian, mentre Gagliardini agirà da mezzala, con Eriksen a fare da play. Ecco le formazioni ufficiali della partita: