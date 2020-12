Inter-Spezia, le formazioni UFFICIALI: out Vidal, c’è Gagliardini. Hakimi-Young sulle fasce

Il turno è potenzialmente favorevole e si respira profumo di sorpasso al Milan. Per completare l’opera e provare a trascorrere un Natale da capolista, però, l’imperativo e vincere a San Siro contro lo Spezia.

Ecco perché Antonio Conte pretende di rivedere la stessa Inter delle ultime settimane, quella capace di infilare 5 vittorie consecutive in campionato, mangiando 4 punti ai rossoneri. Non caso, l’allenatore nerazzurro cambierà pochissimo rispetto alla partita contro il Napoli. Sulla fascia destra, torna titolare Achraf Hakimi al posto di Darmian. Con Vidal in panchina e non ancora al meglio, dal primo minuto gioca Gagliardini con Barella e Brozovic. In attacco la LuLa. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2) INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian. Allenatore: Antonio Conte.

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 4 Vignali, 19 Terzi, 6 Mora, 20 S. Bastoni; 4 Acampora, 8 Ricci, 27 Deiola; 11 Gyasi, 18 Nzola, 34 Ismajli.

A disposizione: 12 Krapikas, 5 Marchizza, 10 Agoumé, 15 Mastinu, 16 Bartolomei, 17 Farias, 21 Ferrer, 24 Estevez, 25 Maggiore, 28 Erlic, 80 Agudelo, 91 Piccoli. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Villa, Scatragli.

Quarto Uomo: Aureliano.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: De Meo.