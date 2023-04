Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: Asllani-Bellanova out, ci sono Brozovic e D’Ambrosio

Lo scudetto è volato via da tempo, la lotta Champions League si è complicata e i quarti di finale europei contro il Benfica si preannunciano tutt'altro che agevoli. Ecco perché l'Inter si gioca tanto questa sera contro la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi, comunque, applica un moderato turnover: in porta c'è Handanovic, in difesa gioca D'Ambrosio con Acerbi e Bastoni e a centrocampo, contrariamente alle indiscrezioni della vigilia, c'è Brozovic e non Asllani. Ecco le formazioni ufficiali della partita di Torino: