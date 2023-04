Biasin: “De Zerbi piace tanto. Mourinho? C’è un retroscena. Si offrì all’Inter e Marotta…”

"Tra i candidati alla panchina dell'Inter secondo me il club ha già scartato Mourinho. Questo perché già prima di prendere Conte c'era la possibilità di un ritorno del portoghese a Milano, ma la dirigenza non lo ritenne il profilo adatto".

"Non dico che Mourinho si offrì volontario per tornare all'Inter, ma quasi, e Marotta disse no perché preferì Conte. De Zerbi piace tantissimo ad Ausilio, che lo aveva valutato prima di Simone Inzaghi, ma in questo momento è attenzionato più su".