Rinnovi Inter, nome aggiunto alla lista. “Prossimi giorni primo contatto con l’agente di…”

Continuità è la parola d'ordine di questi mesi in casa Inter. La dirigenza ha sempre ribadito di voler confermare per quanto possibile il gruppo che ha portato la squadra ad alzare al cielo il 19° scudetto della storia nerazzurra. E, in questo senso, Samir Handanovic, in scadenza di contratto a giugno 2022, è sulla lista di Marotta e Ausilio alla voce rinnovi da discutere. Tutto dipenderà, però, dalla volontà dello sloveno di accettare il ruolo di secondo, visto che il portiere della prossima stagione sarà André Onana, già bloccato dell'Inter: