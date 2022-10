Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: Inzaghi sceglie Acerbi. Ci sono Asllani e Calhanoglu

Non è stato un inizio facile e la sosta nazionali è venuta forse al momento giusto, per ricaricare energie e motivazioni, in attesa di affrontare un ottobre terribile. L'Inter di Simone Inzaghi prova a ripartire in campionato dopo la scoppola di Udine affrontando la Roma di Josè Mourinho a San Siro. Una gara importantissima per ridare linfa alla classifica e alle ambizioni dei nerazzurri. Inzaghi sceglie Acerbi in difesa e Dimarco sulla fascia sinistra, con Gosens inizialmente in panchina. Dzeko in attacco con Lautaro. Ecco le formazioni ufficiali: