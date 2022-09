Marco Barzaghi: “Inter, Lasry investe per vincere. Con lui Edens di Fortress, fondo da 50 mld”

"La decisione della proprietà di mettere di fatto l'Inter in vendita ha attirato l'interesse di diversi possibili investitori, che vogliono vedere i conti del club. Ascoltate bene: dalle nostre fonti ci sarebbero in atto una serie di esami dei conti, di due diligence. Diversi investitori hanno chiesto tramite Raine Group la possibilità di vedere i conti e iniziare una due diligence. Sono quattro i soggetti importanti interessati. Tra questi abbiamo dato l'anticipazione di una possibile cordata facente capo a Marc Lasry, fondatore di Avenue Capital, che gestisce più di 10 miliardi di dollari e che ha un patrimonio personale di 1,8 miliardi. Il suo socio, Wes Edens, che potrebbe coinvolgere nell'operazione, ha un patrimonio personale di 5 miliardi, ma soprattutto fa parte del fondo Fortress, che è qualcosa di imponente, con circa 50 miliardi di euro gestiti. Lasry investe per vincere, come ha fatto per i Bucks in NBA. Intorno all'Inter si sta muovendo tanto, in attesa della fine del dibattito pubblico sullo stadio".