Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Eriksen. A sinistra la spunta Darmian

Tutto pronto all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno tra Juventus e Inter. Archiviata la sconfitta nella gara d’andata per i nerazzurri è tempo di compiere l’impresa invocata da Antonio Conte alla vigilia del match. Posta in palio altissima per i nerazzurri che – dopo l’eliminazione in Champions (e contestualmente dall’Europa League) dovranno dare tutto per ottenere la finale di Coppa Italia ribaltando il risultato della gara d’andata che li ha visti cedere ai bianconeri per 2 a 1 (Lautaro e doppietta di Cristiano Ronaldo).

A differenza della gara del Meazza torneranno a disposizione Hakimi e Lukaku, non ci sarà invece Vidal che dovrà scontare la squalifica rimediata per somma di ammonizione.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro