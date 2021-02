Conte: “La missione è rendere orgogliosi i tifosi. Serve un’Inter che sfiori la perfezione”

Domani sera si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter. Dopo il 2-1 in favore dei bianconeri a San Siro, la squadra di Conte è chiamata a una grande partita per cercare di conquistare la finale. Alla vigilia della sfida, ai microfono di Rai Sport, ha parlato l’allenatore dei nerazzurri:

“Dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi lo sanno: chi indossa questa maglia ha l’obbligo principale, a prescindere dalla vittoria, deve renderli orgogliosi, deve essere sempre la missione. Come ottenere la vittoria? Col lavoro, preparando la gara nella giusta maniera, è il modo migliore per trasmettere la convinzione di provare a vincere e passare il turno. Dobbiamo giocare con voglia e determinazione e cercare di essere perfetti. Per battere la Juve devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione”.