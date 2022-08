UFFICIALE – Le formazioni di Lecce-Inter: due novità, giocano Dimarco e Darmian. C’è Brozovic

Speranze, sogni, incognite. Sfuma tutto, di fronte al campo. Il tempo delle previsioni e delle parole è ufficialmente finito, ricomincia la Serie A e il campionato dell'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi ripartono da Lecce a caccia della seconda stella. L'allenatore interista presenta subito alcune novità di formazione. In difesa, come vi abbiamo riferito, al posto di Bastoni c'è a sorpresa Federico Dimarco, che agirà dunque in difesa con de Vrij e Skriniar. L'altra novità è a destra, dove Darmian è stato all'ultimo preferito a Dumfries. Ecco le formazioni ufficiali della partita: