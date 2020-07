Verona-Inter, le formazioni UFFICIALI: out Eriksen e Lautaro, tornano Godin e Skriniar

Tre obiettivi in una sola partita. L’Inter si presenta al Bentegodi di Verona per sfidare l’Hellas e, in un colpo solo, eliminare le scorie della sconfitta contro il Bologna, accorciare sul secondo posto della Lazio e tenere ancora dietro l’inarrestabile Atalanta. Come di consueto, Antonio Conte applica il turnover e manda in panchina sia Eriksen che Lautaro. Al loro posto, Borja Valero e Sanchez. Torna, invece, la difesa titolare della prima parte di stagione: Godin-de Vrij e Skriniar. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 21 Gunter, 24 Kumbulla; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 23 Dimarco; 88 Lazovic, 32 Pessina; 9 Stepinski. A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 6 Lovato, 7 Badu, 10 Di Carmine, 14 Verre, 18 Lucas, 28 Terracciano, 33 Empereur, 98 Adjapong. Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Srkiniar, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Passeri, Lo Cicero.

Quarto Uomo: Ros.

VAR e Assistente VAR: Orsato, Cecconi.