Milan Skriniar è nel mirino del Tottenham. Jose Mourinho è un grandissimo estimatore del difensore slovacco. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’interesse degli Spurs nei confronti dell’ex sampdoriano può definirsi “fortissimo”.

L’Inter, però, non ha intenzione di fare regali e la richiesta per cedere Skriniar ammonta a 60 milioni di euro. Troppi per il Tottenham. In caso di cessione, i nerazzurri sono pronti a fiondarsi su Milenkovic, difensore della Fiorentina.