L’Inter non vuole Ndombele. Skriniar già ceduto? Ecco come stanno realmente le cose

L’Inter cederà Milan Skriniar? Le certezze delle ultime ore non sono basate su fatti concreti. L’interesse del Tottenham per il centrale slovacco è datato ma la trattativa non è arrivata ancora ad una fase calda.

“Perché il difensore dell’Inter è davvero nel mirino del Tottenham, da mesi la squadra più interessata al centrale ex Sampdoria al punto da aver aperto un dialogo a luglio per lo scambio con Tanguy Ndombele, che oggi è naufragato per la decisione dell’Inter di cambiare obiettivi in mediana. Niente Ndombele nell’operazione dunque, ma una richiesta del Tottenham per avere Skriniar con l’Inter che ha chiesto ben 60 milioni come cifra di partenza“, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Cessione ad un passo? Non proprio.

“Senza giocatori inclusi nell’affare, sarà difficile trovare un’intesa perché di certo il Tottenham non intende spendere 60 milioni per un difensore dovendo ancora prendere un centravanti, ma soprattutto avendo già investito su Bale, Doherty, Hojbjerg e Reguilon. Mourinho stravede da anni per Skriniar ma a queste condizioni il prezzo diventa un ostacolo proibitivo, non a caso c’è già un’alternativa come Rubén Dias del Benfica”.

Skriniar al Tottenham, quindi, è tutt’altro che un affare fatto. In caso di cessione, comunque, l’Inter ha già pronto l’assalto a Milenkovic della Fiorentina.