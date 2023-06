Frattesi, l’Inter si sente in pole. “Ecco perché piace più di Milinkovic. E Gosens…”

L'obiettivo - ambizioso - è rinforzare la rosa bilanciando entrate e uscite senza però cedere i big, come chiesto da Simone Inzaghi. Un sudoku che Piero Ausilio e Dario Baccin, suo fidatissimo braccio destro, devono sbrogliare grazie a una politica fatta di giochi a incastri: a ogni azione, corrisponde una reazione e viceversa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle mosse di mercato dell'Inter che, prima di completare un acquisto, dovrebbe effettuare una cessione.

I riscatti di Pirola (Salernitana) e Zaniolo (Galatasaray, l'Inter aveva una percentuale) permettono ai nerazzurri di riscattare Acerbi (4 mln) e acquistare Bisseck, pagando una clausola di 7 mln e per il quale l'annuncio è vicino. "Questo sarà il modus operandi che regolerà il mercato dell’Inter. Problema è che con Frattesi - preferito dal club a Milinkovic-Savic soprattutto per motivi legati a ingaggio e costo del cartellino - Marotta si sente sì in pole dopo gli incontri con Carnevali, suo omologo al Sassuolo, ma - al di là del contro-riscatto di Mulattieri (che sarà inserito nella trattativa da 35 milioni complessivi con il cartellino valutato 5), andrà prima piazzato Robin Gosens per rendere sostenibile l’affare, almeno secondo i diktat di Suning", spiega Tuttosport. Gosens piace in Bundesliga e una sua uscita potrebbe spalancare le porte all'arrivo di Carlos Augusto.