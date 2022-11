In Spagna – L’Inter mette gli occhi su Fresneda: un aiuto può arrivare da Ronaldo

Ha giocato solo sei partita con la prima squadra del Valladolid in Liga, ma il suo nome già circola fra i grandi club europei, italiani inclusi. Iván Fresneda è il nome nuovo per la fascia di alcune squadre, Inter compresa. Secondo quanto scrive Relevo in Spagna, infatti, i nerazzurri, così come Milan, Juventus e alcuni club di Premier League e Liga, ha messo gli occhi sul laterale destro classe 2004, che ha iniziato nelle giovanili del Real Madrid per passare poi prima al Leganés e poi proprio al Valladolid.