Inter, per il futuro della porta c’è anche Stankovic. E non solo come dodicesimo

Il portiere classe 2002 è alla seconda stagione da titolare in Olanda, dove sta brillando con la maglia del Volendam

In casa Inter si pensa anche al roster dei portieri della prossima stagione, che potrebbe essere molto diverso da quello di quest'anno: Onana è finito nel mirino di diversi top club europei (Chelsea in testa), Handanovic e Cordaz sono entrambi in scadenza ed entrambi molto in là con l'età (quasi 39 anni il primo, 40 il secondo). Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili, così da non farsi trovare impreparata in caso di cessioni o mancati rinnovi.

Tuttosport fa il punto sulle strategie per la porta interista: "Arrivato a parametro zero, l'ex portiere dell'Ajax rappresenterebbe una plusvalenza piena per il club nerazzurro che a quel punto avrebbe soldi sia da riversare sul bilancio, sia sul possibile erede. Su Onana ci sono Chelsea e Manchester United, ma pure il Barcellona - dove il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile - qualora in estate dovesse partite ter Stegen. L'Inter lo valuta almeno 40 milioni e la metà servirebbero per acquistare il suo sostituto.

Anche in questo caso non ci sono grossi misteri e quanto successo nel pre-gara di domenica a Empoli, è servito a ribadirlo: Guglielmo Vicario è in cima alla lista del ds Ausilio e, prima della partita in Toscana, il vice ds nerazzurro Baccin si è intrattenuto a parlare col portiere rivelazione delle ultime due stagioni. Chiaramente tutto passa dalle offerte per Onana, ma l'Inter per il futuro la sua scelta sembra averla fatta".

"Piuttosto bisognerà capire come il club si comporterà con il secondo e terzo portiere: Handanovic e Cordaz sono in scadenza, il rinnovo per entrambi non è da escludere, ma il capitano, all'alba dei 39 anni, dovrà accettare un taglio all'ingaggio, attualmente da 2.5 milioni. In caso di uno o due addii, andranno valutate le posizioni dei portieri in prestito, ovvero Radu (Auxerre, sta andando bene e sicuramente il club tenterà di cederlo), Brazao (Spal, ha bisogno di giocare dopo due gravi infortuni) e soprattutto il figlio d'arte Filip Stankovic, classe 2002, da due stagioni titolare in Olanda al Volendam: l'Inter crede molto in lui e chissà che non possa essere lui il futuro dodicesimo con uno sguardo al... campo".