Onana via? L’Inter ha già scelto Vicario. E con l’Empoli c’è una carta da giocare

Il portiere empolese è il preferito dei nerazzurri in caso di cessione del camerunense. E non è sfuggito il colloquio con Baccin

Non è passata inosservata la chiacchierata tra Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, e Dario Baccin, vice direttore sportivo dell'Inter , poco prima del calcio di inizio del match tra la formazione toscana e quella nerazzurra. L'estremo difensore empolese è da tempo sulla lista della dirigenza interista, che lo avrebbe individuato come elemento ideale in caso di cessione di André Onana, per il quale sono previste ricche offerte in estate.

Secondo Tuttosport, il club di viale della Liberazione avrebbe già pronta una soluzione: "Siccome in questa fase l'Inter lavora a 360° pensando a un futuro che potrebbe essere anche senza Champions, non è sfuggito nel pre-partita il saluto (e l'abbraccio) di Dario Baccin, braccio destro del ds Piero Ausilio, a Guglielmo Vicario, già scelto quale sostituto di André Onana nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta per il portiere camerunese (eventualità peraltro molto probabile). I rapporti con l'Empoli e con Giuffrida, procuratore del ragazzo, aiutano a pensare positivo: l'Inter, nella trattativa, sente di giocare in casa anche perché, fatto per nulla secondario, può giocarsi nell'affare pure la carta Satriano".