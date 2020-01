Inter, la vera ragione dello stop Gabigol-Flamengo: ecco cosa succederà dovesse saltare tutto

Resta avvolto nell’incertezza il futuro di Gabigol. L’attaccante brasiliano, dopo un’annata strepitosa con la maglia del Flamengo, non ha ancora trovato un accordo con il club rubronegro, ed è formalmente tornato ad essere un calciatore dell’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa con i campioni del Sudamerica è attualmente ferma, e i nerazzurri attendono ora di ricevere nuove offerte:

“La situazione del brasiliano è di totale empasse. Il club nerazzurro, già lo scorso agosto, aveva raggiunto una base d’intesa con il Flamengo, che avrebbe dovuto riscattare l’attaccante per poco meno di 20 milioni, lasciando il 20% sulla rivendita. Il problema è sorto sulle richieste di ingaggio di Gabigol, che, sull’onda di una stagione straordinaria, coronata con la doppietta che ha regalato alla squadra rossonera la Coppa Libertadores, sembra si sia spinto fino a 5 milioni di euro a stagione: di qui lo stop all’operazione.

Nel frattempo, il prestito si è concluso, quindi Gabigol è tornato a essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Ora si trova in Brasile perché c’è comunque fiducia che si possa trovare una soluzione, visto che per la prossima settimana sarebbe stato fissato un incontro tra i rappresentanti del giocatore e il Flamengo. Certo è che, senza fumata bianca, Gabigol dovrà prima o poi riapparire alla Pinetina. Altre soluzioni? Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un interessamento del West Ham, ma all’Inter non è arrivato ancora nulla di concreto“.