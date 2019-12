Gabigol, svolta definitiva? In Brasile sicuri: “Accordo Inter-Flamengo, ecco la cifra”

Il Flamengo è vicino all’intesa definitiva per Gabigol. A riportarlo è UOL Esporte che spiega come il club brasiliano, nei prossimi giorni, punti a definire l’acquisto dell’attaccante di proprietà dell’Inter. Il portale brasiliano aggiunge ulteriori dettagli: con l’Inter è stato trovato l’accordo per il pagamento di 16 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore, al momento in mano ai nerazzurri.

Appare però improbabile che si riesca a trovare l’intesa entro il 31 dicembre – data della scadenza dell’accordo per il prestito di Gabigol dall’Inter al Flamengo – ma il club rubronegro rimane in vantaggio sulle altre, sebbene l’Inter non abbia ancora perso la speranza di eventuali rilanci da parte di club europei. “L’affare si sta avvicinando al lieto fine. I rossoneri aspettano il sì definitivo per chiudere l’affare”, aggiunge UOL Esporte.

(UOL Esporte)