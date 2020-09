Gagliardini: “Con la Fiorentina sarà tosta. È diverso con i tifosi. Poca pausa? Può essere…”

Al termine della sfida amichevole contro il Pisa, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha analizzato il successo per 7-0 nella terza e ultima uscita pre-stagionale degli uomini di Antonio Conte ai microfoni di Inter TV: “Dobbiamo essere contenti delle prestazioni, abbiamo messo minuti nelle gambe per affrontare la partita con la Fiorentina. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano, siamo contenti ma ora iniziano le partite vere. Poco tempo? Sicuramente può essere una cosa positiva sfruttare la condizione atletica della scorsa stagione per partire forti in campionato. Avere anche solo mille persone allo stadio è diverso ed è piacevole sentire la vicinanza dei tifosi. Sabato prossimo inizierà il nostro campionato, affrontiamo la Fiorentina: sarà tosta, sappiamo come giocano, hanno fatto acquisti importanti, avranno voglia di rivalsa. Sarà una partita subito importante. Il gruppo è ottimo, Hakimi e Kolarov si sono ambientati subito mentre gli altri conoscevano già l’ambiente“.