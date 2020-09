Meno di una settimana al debutto in campionato per l’Inter che oggi pomeriggio ha affrontato il Pisa allo stadio Meazza. I ragazzi di Antonio Conte hanno superato gli ospiti con un rotondo 7 a 0 (6 a 0 il primo tempo). A segno per l’Inter Lukaku, Lautaro (tripletta) Eriksen (doppietta) e Gagliardini.