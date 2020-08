Inter, Gagliardini: “Shakhtar? Vogliamo la finale. Conte osso duro. Lo ringrazio perché…”

Intervistato a Dusseldorf da Sky Sport, Roberto Gagliardini ha fatto il punto sul momento dell’Inter di Antonio Conte a poco più di tre giorni dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk di Castro:

PARTITA IMPORTANTISSIMA – “E’ una partita assolutamente importante e difficile contro una squadra che stiamo studiando in questi giorni. Sono forti, hanno individualità importanti. Dovremo mettere in campo quello che ci chiede il mister. Dispiace per l’Atalanta, l’abbiamo vista in hotel. Non bisogna mai mollare, contano anche gli episodi”.

QUALITA’ – “Lo Shakhtar ha giocatori tecnici soprattutto in fase offensiva, con giocatori di qualità e palleggio. In difesa hanno buone individualità, ma possiamo far male e sapremo lunedì come fare. Sono tutte finali, partite secche e dobbiamo affrontarle come tali. L’Inter è tanto tempo che non gioca queste partite e vogliamo andare avanti”.

OSSO DURO – “Stiamo cercando di recuperare energie, la stiamo preparando nel migliore dei modi e ci faremo trovare pronti. Il mister è importantissimo, mi sta dando fiducia e lo ringrazio per questo. In questa stagione abbiamo tutti avuto dei momenti meno buoni, anche per lui non è stato facile. Ora cerco di ripagarlo in campo. Conte osso duro, vive tutte le partite in maniera intensa. La stiamo preparando con cattiveria”.

(Fonte: Sky Sport)