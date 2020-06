Milan, primi contatti per Gaich: derby di mercato con l’Inter, il San Lorenzo fissa il prezzo

Si profila un nuovo derby di mercato fra Inter e Milan: oggetto del contendere, Adolfo Gaich, attaccante classe ’99 del San Lorenzo. Secondo Tuttosport, i rossoneri avrebbero deciso di accelerare per il giovane bomber argentino, da tempo sotto osservazione ancheda parte degli scout nerazzurri:

“C’è anche il profilo di Adolfo Gaich nell’elenco degli attaccanti del Milan post Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti argentino, che è anche sul taccuino dell’Inter, è tornato a risalire le gerarchie di gradimento dei rossoneri per quel che riguarda il mercato. Luka Jovic del Real Madrid rimane il primo obiettivo, ma va trovata la formula giusta per convincere le merengues, con il Milan che punta a un prestito biennale con obbligo di riscatto. Mentre per Gaich, l’intenzione sarebbe quella di prenderlo a titolo definitivo“.

VALUTAZIONE

“Il San Lorenzo ha capito che può prendere davvero dei bei soldi dalla cessione di Gaich in Europa, ma il Milan – che fino ad ora ha lavorato sotto traccia – ha scelto di entrare in scena avviando i primi contatti sia con il club sia con l’entourage del giocatore. Le prossime settimane saranno sicuramente importanti per capire la richiesta del San Lorenzo, che non dovrebbe essere inferiore ai 15 milioni. In più, oltre a Milan e Inter, anche il Benfica sta guardando con occhi interessati a Gaich e i portoghesi sono spesso abili nel chiudere presto determinate trattative“.