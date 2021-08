Gazzetta: “Inter, liberato Dzeko: imminente l’ufficialità. Già in campo stasera?”

Secondo Carlo Laudisa, il bosniaco avrebbe risolto le ultime pendenze con la Roma e sarà presto ufficializzato in nerazzurro

Ora sembra fatta per davvero: Edin Dzeko sarà annunciato a brevissimo come nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il bosniaco ha risolto le ultime pendenze economiche con la Roma ed è pronto a vestire finalmente il nerazzurro. Scrive la Rosea: "È stato trovato l'accordo con la Roma sullo stipendio di luglio. Imminente, quindi, l’ufficializzazione dell'attaccante bosniaco all’Inter. L’accordo con il club giallorosso, come sempre avviene in questi casi, è stato trovato a metà strada. Dzeko ha rinunciato a circa metà dello stipendio mensile per diventare subito nerazzurro. Il bosniaco potrebbe persino scendere in campo tra poco a Monza contro la Dinamo Kiev".