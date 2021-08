FCIN1908 / Dzeko, da risolvere pendenze con la Roma e poi l’annuncio. Per Dumfries…

Il club giallorosso e il giocatore stanno cercando di risolvere l'ultimo 'dettaglio' e risolta la situazione i nerazzurri renderanno ufficiale il suo arrivo

Dopo le visite mediche svolte questa mattina prima all'Humanitas e poi al Coni, Dumfries è stato nella sede dell'Inter. Potrebbe non arrivare oggi l'annuncio ufficiale del suo ingaggio e per questo oggi non si dovrebbe allenare con la squadra di Inzaghi. C'è attesa anche per l'ufficialità di Dzeko: lui e la Roma non hanno ancora messo a punto un ultimo dettaglio rispetto al rapporto che si è chiuso con lo sbarco a Milano del giocatore.