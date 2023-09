Gds – Cuadrado, Inter in contatto con la Colombia: nelle prossime ore si decide se…

Per Inzaghi è un'arma importante in uscita dalla panchina. Ecco perché il tecnico spera di non perderlo per il derby

Sono ore di apprensione in casa Inter dopo le ultime notizie proveniente dalla Colombia: Juan Cuadrado ha accusato un lieve fastidio muscolare ed è in dubbio per il prossimo match col Cile. Ecco quanto risulta a La Gazzetta dello Sport: "Lo staff medico nerazzurro è in contatto con quello dei Cafeteros e nelle prossime ore sarà stabilito se Juan andrà in Cile per assistere al match di martedì contro i padroni di casa o se, come spera l'Inter, rientrerà subito a Milano per provare a essere a disposizione in vista del derby. Per Inzaghi è un'arma importante in uscita dalla panchina. Ecco perché il tecnico spera di non perderlo".