Inter, Dzeko può diventare l’arma in più di Inzaghi. Edin con Lukaku? Sì, ecco perché

Ha anticipato il rientro ad Appiano. Un chiaro messaggio quello di Edin Dzeko che in questo momento non pensa assolutamente a fare le valigie e andare via da Milano. In una stagione particolare (il Mondiale a novembre) e logorante, l'attaccante bosniaco potrebbe rappresentare un'arma in più per Simone Inzaghi. "La nuova Inter sarà costruita attorno alla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, ma Dzeko si unirà alla festa e proverà a dire la sua. Dzeko partirà dietro nelle gerarchie, la LuLa sembra intoccabile. Ma il bosniaco può essere una soluzione importante a partita in corso e può rappresentare una valida alternativa anche dal primo minuto", si legge sulla Gazzetta dello Sport.