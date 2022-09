Gds – Inter, settimane non semplici a sinistra: altri sondaggi per Bensebaini

Torna ad essere accostato ancora, forte, il nome di Ramy Bensebaini alle squadre italiane. Principalmente a Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di un nuovo volto per la fascia sinistra. E il club nerazzurro, come spiega Alfredo Pedullà, continua a monitorarlo attentamente: "È vero che Ramy ha un posto nella lista della spesa della Juve, ma l’operazione non può andare in porto a gennaio perché non ci sono più slot liberi per extracomunitari, le operazioni Kostic e Paredes hanno chiuso le porte. Il ragazzo è reduce da una continua evoluzione, spendere 4-5 milioni in inverno approfittando del contratto in dirittura a giugno sarebbe un affare irripetibile.