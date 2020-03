Coronavirus, Ministro della Salute spagnolo: “Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse”

Arrivano importanti novità sulle prossime partite europee che attendono le squadre italiane in terra spagnola. Come riportato da Marca, Salvador Illa, Ministro della Salute spagnolo, ha disposto, in attesa del comunicato ufficiale della UEFA, che le sfide tra Valencia e Atalanta (Champions League) e Getafe e Inter (Europa League) vengano disputate a porte chiuse a causa del pericolo di diffusione dell‘emergenza di coronavirus.

“È una misura coerente con ciò che le autorità competenti hanno dettato con le autorità di quei paesi. Non accadrà che in quei Paesi le partite vengono giocate a porte chiuse e che invece nel nostro Paese arrivino gruppi di tifosi. Tutti gli eventi sportivi che riguardano squadre della zona di rischio contagio si giocheranno a porte chiuse. Entro questa sera arriverà la decisione definitiva“, ha spiegato il ministro spagnolo.

Contrariamente a quanto accade in Italia, dunque, in Spagna decidono di giocare, anche se a porte chiuse. E chissà che questo non sia lo spunto per nuove polemiche…

(Fonte: Marca)