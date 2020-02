Getafe, Bordalas: “Inter? Pescate le due più forti, non siamo stati fortunati. Coronavirus? Gli esperti…”

In occasione della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Maiorca, l’allenatore del Getafe José Bordalas ha commentato il sorteggio di Europa League con l’accoppiamento con l’Inter negli ottavi di finale: “Ora siamo concentrato sul campionato. È per noi un motivo di grande gioia ma non c’è tempo per pensarci. Sarà complicato, forse non abbiamo avuto fortuna e abbiamo pescato le due migliori squadre (Ajax e Inter, ndr). Coronavirus? Ci pensiamo tutti i giorni. Al momento opportuno gli esperti ci diranno cosa fare“.