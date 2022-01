Ginter, rottura col Gladbach: via subito? Inter, il prezzo per il colpo a gennaio

L'Inter pensa a Ginter come possibile rinforzo per la difesa: ecco lo scenario già per il mercato invernale

Alessandro Cosattini

Un altro parametro zero dopo Hakan Calhanoglu e André Onana. L’Inter pensa sì a Paulo Dybala per giugno, ma non solo. Da mesi ormai nel mirino c’è Matthias Ginter, difensore in scadenza al 30 giugno 2022 col Borussia Moenchengladbach. C’è però un nuovo scenario già in vista del mercato di gennaio di cui parla oggi La Gazzetta dello Sport in seguito agli sviluppi delle scorse attorno al giocatore.

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Matthias Ginter e il Borussia Moenchengladbach sono entrati in collisione. Il difensore ha comunicato di non voler rinnovare il proprio contratto con i Fohlen per liberarsi così a parametro zero a fine anno. Il club non l'ha presa benissimo e nella partita (persa) con il Leverkusen Ginter è rimasto seduto in panchina per 90 minuti. A fine partita il direttore sportivo Eberl e l'allenatore Hütter hanno fatto intendere che non puntano più su di lui. Questo per cercare di forzare la cessione a gennaio e riuscire a incassare qualche milioncino (circa 5). E l'Inter sta alla finestra.

[…] Anche per il giocatore la situazione è seria: dovesse restare in panchina per 6 mesi e svincolarsi poi in estate, avrebbe solo 4 mesi di tempo (da agosto a settembre) per integrarsi nella nuova squadra (nuovo campionato?) e proporsi a Flick per i Mondiali in Qatar. Anche per questo Ginter, con la mossa del Gladbach, potrebbe decidere di lasciare il club già a gennaio. L'Inter, in attesa di capire quale sarà il futuro di De Vrij (anche lui in scadenza) tiene d'occhio la situazione. Ma la rottura fra Ginter e il Gladbach potrebbe portare altri club ad affrettare l'affondo sul giocatore”, si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)