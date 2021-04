Inter, in 10 col palmares vuoto. Lo scudetto la prima volta anche per 3 titolari

Lo scudetto sarà il primo trofeo per molti giocatori nella rosa dell'Inter, come ribadito più volte da Conte

Lo scudetto è sempre più a portata di mano per l'Inter. Manca poco e la squadra di Conte potrebbe festeggiare già domenica: i nerazzurri deve battere il Crotone e l'Atalanta non deve battere il Sassuolo. Mal che vada la festa scudetto sarà rimandata solo di 7 giorni, nella gara di domenica contro la Sampdoria. Un trofeo importantissimo e meritato per l'Inter, uno scudetto che manca da 11 anni, ma anche il primo trofeo per molti giocatori della rosa nerazzurra.