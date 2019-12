Dalla Francia – Giroud ha scelto: vuole Conte. Aspetterà l’Inter fino a metà gennaio

Tra gli obiettivi dell’Inter per il mercato di gennaio c’è anche l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Il francese, sotto la guida di Lampard, non sta trovando spazio e ha fatto sapere ai Blues di voler cambiare aria. Sulle sue tracce non c’è, però, solo l’Inter, ma si sono mossi anche altri club: il Marsiglia, il Nizza, i Los Angeles Galaxy e per ultima anche la Juventus.

Ma Giroud ha le idee chiare sulla sua volontà. Secondo quanto riporta il portale Le10Sport, l’attaccante del Chelsea avrebbe messo proprio l’Inter in cima alle sue priorità. Giroud vuole vestire nerazzurro e vuole di nuovo Conte come tecnico. È questa la volontà del giocatore che aspetterà fino a metà gennaio le mosse dell’Inter che dovrà trovare un accordo con il club inglese. Dopo di che, nel caso in cui con i nerazzurri l’affare non dovesse andare in porto, valuterà altre proposte.