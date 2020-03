Mercato Inter, Giroud: “Di nuovo felice al Chelsea, ho parlato con Lampard. Sul rinnovo…”

Olivier Giroud ha dimenticato il mercato di gennaio, che lo ha visto più volte a un passo dal vestire la maglia dell’Inter, ed è nuovamente felice al Chelsea. E’ stato lo stesso attaccante francese ad ammetterlo, aprendo anche alla possibilità di rinnovare il contratto con i Blues. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dall’Evening Standard:

“Mancano pochi mesi al termine della stagione, partite da vincere e forse un altro trofeo, e dopo, chissà, penso di avere due (o) tre belle stagioni davanti a me. Non è il momento di parlare di contratti o altro, ma prenderò una decisione quando arriverà il momento. Gennaio è stato un mese difficile per me. Ho appena parlato con il manager e ho creduto a quello che ha detto, ovvero che avrei avuto la mia possibilità e lui me l’ha data. Faccio il mio lavoro il meglio che posso e sono molto felice di essere tornato in squadra. Certo, la mia fiducia è migliore. Gennaio ora per me è il passato. Sono un giocatore del Chelsea, sono di nuovo felice qui ed è la cosa più importante. Anche se non segno, provo ad aiutare la squadra. La mia sicurezza sta diventando sempre più alta perché sto giocando di più. Non so per quanto tempo Tammy (Abraham, ndr) resterà fuori, a dire il vero. Quando tornerà, torneremo di nuovo ad avere una bella competizione, il che andrà bene per la squadra“.

(Fonte: standard.co.uk)