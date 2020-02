Inter, Giroud: “Da metà dicembre e per tutto gennaio ero sul punto di partire. Ora…”

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta del Chelsea contro il Manchester United, Olivier Giroud, centravanti dei Blues e a lungo obiettivo dell’Inter nello scorso mercato, ha parlato così della sua situazione: “Da metà dicembre e per tutto gennaio ero in mezzo a tante voci. Ero sul punto di partire. Ma dal primo febbraio mi sono rimesso a posto e guardo avanti: darò il mio meglio per il Chelsea e per me sul piano personale. Ho degli obiettivi da raggiungere, sicuramente non sarà facile. Ma ora sono concentrato: sono determinato al 100% sul club e sugli obiettivi da raggiungere”.