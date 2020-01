Dopo Young, oggi tocca a Giroud. L’Inter non va oltre i 5 milioni: accordo fino al 2022 a patto che…

Lo aveva preannunciato l’ad Marotta che l’Inter sarebbe stata molto attiva in questa sessione di mercato e le sue parole stanno trovando conferma in questi giorni. Questa mattina arriverà a Milano Ashley Young che sosterrà le visite mediche, ma oggi sarà anche una giornata importante per Giroud.

“In queste ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage (Morabito, Materazzi e Antonini) ed è stato modellato un accordo sull’ingaggio che permette al giocatore di legarsi ai nerazzurri sino al 2022, a patto che totalizzi una serie significativa di presenze nei primi 18 mesi. Ma a breve si aspettano buone nuove anche dal Chelsea. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio provano a tenere duro: 5 milioni, non di più, per un over 30 a scadenza di contratto. Ma si sa che Abramovich ha il dente avvelenato con l’ex dipendente Conte e la parola sconto non viene pronunciata con facilità. Dai 10 iniziali Marina Granovskia è scesa ad 8. Farà nuove concessioni? I vertici nerazzurri non hanno perso le speranze e sono al lavoro per chiudere alle condizioni volute. È vero, infatti, che dal Brasile arrivano notizie positive sulla cessione a titolo definitivo di Gabigol per una ventina di milioni al Flamengo. Un bel gruzzolo, non c’è che dire. Il tesoretto che sta permettendo alla società di Zhang di muoversi con tanta determinazione per accontentare il proprio allenatore”, spiega La Gazzetta dello Sport.