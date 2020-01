Marotta: “Asticella alta sul mercato, Inter molto attiva. Su Eriksen, Godin e Vidal…”

Questa sera al San Paolo si affronteranno Napoli e Inter per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’ad dell’Inter Beppe Marotta:

“De Paul? È solo una vostra idea. Arrivo agente Vidal in Italia? Diversi contatti per incrementare qualità di questo gruppo che sta viaggiando in modo straordinario. Non siamo ancora arrivati a una conclusione, dobbiamo tenere asticella molto alta negli obiettivi anche se poi magari non si conclude nulla. Preferisco non fare nomi, ma siamo molto attivi. Dipenderò anche dalle partenze, siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno. Se i giocatori vogliono andare via cercheremo di accontentarli.

Su Godin: “Le competizioni sono tante, sono tre. Tutti i giocatori della rosa sono chiamati a dover rispondere. L’allenatore sceglie i migliori in base a performance e stato di forma. Ci stiamo muovendo sul mercato con interesse proprio perché la rosa è ridotta. Credo che più che di titolari bisogna parlare di co-titolari”.

Su Eriksen: “Diciamo che ci vengono spesso affiancati giocatori importanti. Non abbiamo avuto nessun contatto col Tottenham. Ottimo giocatore, va in scadenza nel 2020, ma la corsa è da parte di tante squadre. Non sono qua a dire che stiamo avviando trattative con agente, è un giocatore importante e interessante”.