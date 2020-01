Giroud e Young sono quasi dell’Inter: arriva il segnale che sa ormai di certezza

Ashley Young e Olivier Giroud. In attesa del colpo principale, da fare a centrocampo, l’Inter sta per completare i primi due acquisti richiesti da Antonio Conte. L’esterno che dovrà sostituire Asamoah e il vice-Lukaku, pronto per far rifiatare il belga.

I nomi sono noti. Voluti da Conte, ampiamente conosciuti dal tecnico durante l’esperienza in Premier League. E oggi, dalla Premier, è arrivato il segnale che sa di certezza. Sia Young che Giroud non sono andati neanche in panchina nelle due gare di Manchester United e Chelsea.

Le trattative sono agli sgoccioli, mancano pochi dettagli e poi l’Inter potrà annunciare entrambi i giocatori. Marotta conta di metterli a disposizione di Conte già all’inizio della prossima settimana.

E anche i club di appartenenza sembrano aver mollato la prese. Conte può sorridere, il doppio colpo è ad un passo.